В Калуге продолжат стравливать газ в атмосферу

О проведении ремонтных работ газовая компания предупредила в пятницу.

Стравливать голубое топливо в атмосферу будут с 9:00 12 февраля до 20:00 20 февраля. Эти работы пройдут в микрорайоне Турынино в Калуге, а также в деревне Сашкино Ферзиковского района.

Ранее о подобном газовщики предупреждали калужан в конце января.