Новый рекорд по выдаче ипотеки установлен в Калужской области

За прошлый год жители региона получили 13 836 таких кредитов. Показатели предыдущего года превышены в полтора раза, сообщили в Банке России.

Калужане взяли в долг 51,2 миллиарда рублей. А в целом жители региона сейчас должны выплатить по ипотеке 129 миллиардов.

В среднем один человек брал в долг 3,7 миллиона по ставке в 8,6%.

99,6% жителей региона вносят плату по кредитам в срок.