Детям-сиротам в Калужской области обещают выдать жилье до 2030 года

Губернатор Владислав Шапша подписал постановление об утверждении соответствующей региональной программы.

За ближайшие шесть лет власти планируют ликвидировать очередь на получение жилья, которая образовалась за последние годы.

Всего в списке сирот, которым должны по закону дать жилье, на 1 января находились 929 человек. В 150 случаях выдать квартиру чиновников уже обязал суд.