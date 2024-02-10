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Детям-сиротам в Калужской области обещают выдать жилье до 2030 года

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2024 10:00 0 228
Детям-сиротам в Калужской области обещают выдать жилье до 2030 года

Губернатор Владислав Шапша подписал постановление об утверждении соответствующей региональной программы.

За ближайшие шесть лет власти планируют ликвидировать очередь на получение жилья, которая образовалась за последние годы.

Всего в списке сирот, которым должны по закону дать жилье, на 1 января находились 929 человек. В 150 случаях выдать квартиру чиновников уже обязал суд.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 10.02.2024 10:00 0 228
Тэги: общество
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