Управляющие компании жалуются на низкие тарифы

Речь об этом шла на встрече зампреда городской думы Александра Иванова с представителями УК.

Коммунальщики говорят, что нынешний тариф на текущий ремонт и содержание общего имущества не позволяет надлежащим образом обслуживать дома.

Некоторые жители уже проводят общие собрания собственников, чтобы поднять плату до 5-7 рублей с квадратного метра за текущий ремонт и до 10 рублей за содержание общего имущества.