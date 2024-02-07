На двух улицах Калуги отключат электричество

Света не будет в среду с 13:00 до 16:00 из-за срочного ремонта, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!