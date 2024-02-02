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В Калуге улица Островского останется без электричества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2024 15:00 0 146
В Калуге улица Островского останется без электричества

Ремонтные работы пройдут 5 февраля, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 9:30 до 17:00: 

  • ул. Николая Островского, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 30, 32, 36, 38, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.02.2024 15:00 0 146
Тэги: недвижимость жкх электричество
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