В Калуге капитально отремонтируют 68 домов

1 февраля под председательством Татьяны Коняхиной состоялось заседание Ассоциации «Общественный центр ЖКХ». В заседании участвовали Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, руководство Фонда капитального ремонта Калужской области, специалисты управления ЖКХ и председатели домовых советов.

На повестке дня стоял вопрос капитального ремонта многоквартирных домов. В 2023 году Фондом капремонта отремонтировано 76 домов на сумму 490 миллионов рублей. Приведено в порядок 35 крыш, 6 фасадов, 5 отмосток, заменено 56 лифтов в 18 домах, в 25 домах отремонтированы инженерные коммуникации. Работы были полностью выполнены к ноябрю 2023 года.

В 2024 году запланирован ремонт 68 домов на сумму 680 миллионов рублей. Будут отремонтированы 45 крыш, 10 фасадов, 16 отмосток, в девяти домах заменят 29 лифтов, в 15 домах отремонтируют инженерные коммуникации.

Работы по ремонту домов, включённых в программу 2024 года, начались уже осенью. Отремонтировано 19 крыш, 2 отмостки и 4 фасада на 165 миллионов рублей. На все оставшиеся объекты подготовлена и проверена проектно-сметная документация. Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядчика для замены 29 лифтов. Поставка оборудования ожидается в марте, завершить работы по монтажу лифтов планируется до конца апреля.

Депутат Гордумы Татьяна Коняхина затронула вопрос качества ремонтных работ. Как пояснили представители Фонда капитального ремонта, за прошедший год нареканий стало значительно меньше, основной объём работ выполнен качественно. Фонд тщательно походит к отбору подрядчиков и контролирует ход ремонта. В приёмке объектов участвуют жители, представители общественных организаций и управляющих компаний.

- Калужан беспокоит рост стоимости новых лифтов. Это создаёт серьёзные проблемы для домов, накапливающих взносы на капремонт на собственных специальных счетах. Многие такие дома не смогут собрать необходимые суммы для замены лифтов, – отметила Татьяна Коняхина.

Правительством РФ принято решение, согласно которому лифты, возрастом более 25 лет, должны быть заменены до конца 2024 года. Всего в Калуге нужно заменить 65 лифтов в домах, имеющих спецсчета. Подорожание лифтов началось в конце 2022 года из-за роста цен на металл. Несмотря на то, что с тех пор стоимость металлов значительно снизилась, производители лифтов продолжают повышать цены. Средняя стоимость одного лифта на сегодняшний день составляет 2,5 млн. рублей.

По мнению исполняющего обязанности директора Фонда капремонта Александра Федотова, единственный выход в этой ситуации это переход домов со спецсчетов в «общий котёл».

Юрий Моисеев поблагодарил членов Ассоциации за неравнодушное отношение и проведение разъяснительной работы с жителями по вопросам ЖКХ, подчеркнув, что только общими усилиями удастся решить серьёзные проблемы в этой сфере.