Управляющая компания пообещала калужанам ремонт после выхода нашей статьи

Ранее мы рассказывали, как жители пятиэтажки в центре Калуги отбиваются от насекомых и задыхаются от вони.

Калужане считают, что виной всему плохая вентиляция подвала, точнее ее отсутствие. Проблема долго не решалась.

Недавно жильцы связались с нами и рассказали, что после выхода нашей статьи руководитель управляющей компании отреагировала на жалобы и пообещала в ближайшее время организовать в доме работы по восстановлению вентиляции в подвальном помещении.

Редакция продолжит следить за ситуацией.