Машины помешали вывезти мусор на Степана Разина

Наш читатель рассказал о проблеме у дома №10а. Там возле детского сада не вывозят мусор.

Ответ на жалобу мы получили из областного министерства строительства и ЖКХ.

- Спецтехника не смогла проехать к месту накопления. Мешали припаркованные автомобили. Вывоз мусора на сегодня запланирован. Мусор вывезут, если будет обеспечен беспрепятственный проезд, - прокомментировали в Минстрое.