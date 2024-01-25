Семь улиц Калуги останутся без электричества

В пятницу, 26 января, Калугу ждет массовое отключение электричества. Света не будет на семи улицах.

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