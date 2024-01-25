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Семь улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2024 11:36 0 947
Семь улиц Калуги останутся без электричества

В пятницу, 26 января, Калугу ждет массовое отключение электричества. Света не будет на семи улицах.

Отключение с 9:00 до 12:00:

  • ул. Чапаева, 17-27, 56-76,
  • ул. Заводская, 2-16,
  • ул. Песчаная, 53-79, 48-102, 96, 99,
  • ул. Стекольная, 51-99, 26-78, 103, 105,
  • ул. Маяковского, 22-30,
  • пер. Маяковского, 1-37, 2-38,
  • ул. Хрустальная, 33, 37-81.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 25.01.2024 11:36 0 947
Тэги: жкх электричество недвижимость
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