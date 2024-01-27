Восемь улиц Калуги останутся без электричества

В понедельник, 29 января, часть Калуги останется без электричества. Света не будет из-за проведения ревизии, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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