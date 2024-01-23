В Калуге суд запретил строить магазин напротив входа в парк Циолковского

Напротив входа в парк Циолковского в Калуге собирались построить магазин со встроенным паркингом, однако управление по охране объектов культурного наследия через суд добилось запрета этого проекта.
Собственник земли хотел возвести двухэтажное здание на участке, где девять лет назад сгорел деревянный дом.
- В результате долгих споров принято решение о невозможности реализации предложенного архитектурного проекта магазина по улице Королева, 23, - прокомментировал 23 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.
По его словам, ограничения в этом районе введены из-за парка Циолковского.
- Пока действуют ограничения, возведение зданий с нехарактерными плоскими кровлями, обширным остеклением и помпезным фасадным декором невозможно по линии застройки ранее располагавшихся небольших деревянных домов со скатными кровлями и окошками в деревянных наличниках, - пояснил Чудаков.
Застройщику порекомендовали изменить архитектурное решение будущего торгового объекта.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.