В Калуге суд запретил строить магазин напротив входа в парк Циолковского

Напротив входа в парк Циолковского в Калуге собирались построить магазин со встроенным паркингом, однако управление по охране объектов культурного наследия через суд добилось запрета этого проекта.

Собственник земли хотел возвести двухэтажное здание на участке, где девять лет назад сгорел деревянный дом.

- В результате долгих споров принято решение о невозможности реализации предложенного архитектурного проекта магазина по улице Королева, 23, - прокомментировал 23 января начальник управления по охране объектов культурного наследия Евгений Чудаков.

По его словам, ограничения в этом районе введены из-за парка Циолковского.

- Пока действуют ограничения, возведение зданий с нехарактерными плоскими кровлями, обширным остеклением и помпезным фасадным декором невозможно по линии застройки ранее располагавшихся небольших деревянных домов со скатными кровлями и окошками в деревянных наличниках, - пояснил Чудаков.

Застройщику порекомендовали изменить архитектурное решение будущего торгового объекта.