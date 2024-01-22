Калуга ищет деньги на очистные и водозабор на федеральном уровне

В понедельник, 22 января, в Совете Федерации в Москве обсуждали вопросы реконструкции очистных сооружений в Калуге и строительства нового подземного водозабора.

Проекты уже готовы, но своих денег на реализацию у региона пока нет.

Как рассказала замгубернатора Ольга Иванова, очистные уже устарели.

- На сегодняшний день их физический износ составляет более 90%, применяемые технологии устарела, - приводит ее слова агентство «Интерфакс».

О каких именно суммах идет речь, пока не сообщается.