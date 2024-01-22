Жители Калуги опять жалуются на горы мусора

В понедельник, 22 января, житель улицы Тульской прислал фото с большим количеством мусора, который не вывозят от дома №139.

По словам калужанина, контейнеры переполнены еще с прошлой недели. Вот как ситуацию прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области:

- К сожалению, сбой в графике произошел из-за нерасчищенного подъезда к контейнерной площадке. Завтра регоператор выедет по этому адресу для уборки мусора, если удастся проехать к контейнерам, отходы вывезут.