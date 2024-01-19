На шести улицах Калуги срочно отключили воду

В пятницу, 19 января, Калуге без воды остались жители шести улиц. Это связано со срочными работами, которые необходимо провести из-за утечки из колодца у дома №39 на улице Широкой.

Список улиц, попавших под отключение:

ул. Широкая,

ул. Садовая,

ул. Выгонная,

ул. Гамазейная,

ул. Лаврентьевская,

пер. Лаврентьевский.

UPD. Воду вернули в 11:50.