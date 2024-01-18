В Калуге микрорайон Байконур остался без воды

Ремонтные работы проходят 18 января.

Жители Байконура жалуются, что об отключении их никто не предупреждал.

- Специалисты водоканала выполняют замену узла в колодце на улице Звездной, - прокомментировали в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - Водоснабжение сегодня будет восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства.