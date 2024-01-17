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На улице Болдина отключат электричество

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2024 13:35 0 400
На улице Болдина отключат электричество

В четверг, 18 января, в Калуге не будет электричества на улице Болдина.

Под отключения попадут дома 24 и 24 к.1, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Света не будет с 8:00 до 17:00.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.01.2024 13:35 0 400
Тэги: жкх электричество
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