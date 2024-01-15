Воду в северную часть Калуги обещают вернуть вечером

Как мы уже рассказывали, из-за ремонтных работ в Турынино 15 января десятки улиц на севере города остались без воды. Завершить ремонтные работы обещают вечером, рассказали в водоканале.

- Повреждение произошло на трубопроводе, питающем водой северо-восточную часть Калуги, поэтому потребовалось временно отключить от водоснабжения несколько улиц и микрорайонов областного центра, - пояснили коммунальщики.

О местах, куда организован подвоз воды, калужане могут узнать по телефонам 211-112, 511-112 или 8-800-200-03-11.