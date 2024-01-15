В Калуге пройдет реставрация старинного дома на улице Ленина

Работы запланированы в доме №109, который был построен в конце XVIII века.

Общественные обсуждения проекта продлятся до 14 февраля, сообщил в понедельник начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Все желающие могут высказать свои замечания. Сам проект размещен на сайте управления.