Чиновники предложили жителям Калужской области брать кредиты для замены лифтов

Проблема с заменой лифтов возникла в домах, жильцы которых накапливают деньги на капремонт на собственных счетах.

В них до конца 2024 года должны поменять 65 лифтов, которые старше 25 лет и по закону уже не смогут использоваться. Накопленных денег у жителей не хватает, а Фонд капремонта это не может оплачивать.

- Для решения вопроса жителям нужно привлекать заемные банковские средства или договариваться с поставщиками лифтов о рассрочке, - заявил 15 января министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин.