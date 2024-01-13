На окраинах Калуги отключат электричество 15 января

Также под отключение попадут улицы Крещенская и Казанская в поселке Полесье-1.

Света не будет в деревне Крутицы.

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