Массовое отключение воды пройдет в Калуге 15 января

В понедельник, 15 января, в Калуге запланировано массовое отключение воды из-за проведения ремонтных работ.

Воды не будет с 9:00 до 21:00:

ул. Аэропортовская

пер. Аэропортовский

ул. Взлетная

с. Грабцево

д. Бутырки

ул. Кукареки

ул. Новосельская

ул. Ольговка

ул. Сельская

ул. Литвиновская

ул. Прончищева

ул. Черновская

ул. Хуторская

пер. Хуторской

ул. Молодежная

ул. Клюквина

ул. Пригородная

ул. Моторная

ул. Платова

ул. Проезжая

ул. Новаторская

ул. Калужская

б-р Солнечный

мкр. Дубрава

мкр. Нефтебаза

Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона)

мкр. Бушмановка

д. Ждамирово

р-он 1-3го Турынино

ул. Болдина

ул. Спичечная

ул. Постовалова

ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда)

п. Воскресенский

д. Горневская слобода

Индустриальный парк Грабцево.

Также будет наблюдаться пониженное давление в Европейском квартале, Пучково, Ромодановских двориках, Секиотово, на Одоевском и Тульском шоссе.