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Массовое отключение воды пройдет в Калуге 15 января

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2024 09:33 2 861
Массовое отключение воды пройдет в Калуге 15 января

В понедельник, 15 января, в Калуге запланировано массовое отключение воды из-за проведения ремонтных работ.

Воды не будет с 9:00 до 21:00:

  • ул. Аэропортовская
  • пер. Аэропортовский
  • ул. Взлетная
  • с. Грабцево
  • д. Бутырки
  • ул. Кукареки
  • ул. Новосельская
  • ул. Ольговка
  • ул. Сельская
  • ул. Литвиновская
  • ул. Прончищева
  • ул. Черновская
  • ул. Хуторская
  • пер. Хуторской
  • ул. Молодежная
  • ул. Клюквина
  • ул. Пригородная
  • ул. Моторная
  • ул. Платова
  • ул. Проезжая
  • ул. Новаторская
  • ул. Калужская
  • б-р Солнечный
  • мкр. Дубрава
  • мкр. Нефтебаза
  • Грабцевское шоссе (от д. 60 до д. 176а – четная сторона, от д. 39 до д. 115 – нечетная сторона)
  • мкр. Бушмановка
  • д. Ждамирово
  • р-он 1-3го Турынино
  • ул. Болдина
  • ул. Спичечная
  • ул. Постовалова
  • ул. Никитина (от ул. Болдина до Восточного проезда)
  • п. Воскресенский
  • д. Горневская слобода
  • Индустриальный парк Грабцево.

Также будет наблюдаться пониженное давление в Европейском квартале, Пучково, Ромодановских двориках, Секиотово, на Одоевском и Тульском шоссе.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.01.2024 09:33 2 861
Тэги: жкх вода
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