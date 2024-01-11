В Калужской области 2500 гаражей попали под амнистию

Программой гаражной амнистии в Калужской области уже воспользовались 2500 человек, сообщили в региональном Росреестре.

Люди могут бесплатно зарегистрировать гараж и землю под ним, если постройка возведена до 29 декабря 2004 года.

Такая схема легализации действует до 1 сентября 2026 года.