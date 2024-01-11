В Калуге несколько домов остались без отопления

В четверг, 11 января, в Калуге несколько домов на улице Суворова остались без отопления.

Речь идет о домах 21 корп. 1, 21 корп. 2, 23 и 25.

Это связано с ремонтными работами на теплотрассе от котельной на улице Вооруженного Восстания, сообщили в управлении ЖКХ.

Завершить ремонт обещают вечером 11 января.