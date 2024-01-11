В Калуге дети замерзали в саду

В среду, 10 января, наша читательница пожаловалась на холод в детском саду №54 на улице Билибина.

- Дети замерзают, вчера дети находились одетые, температура ниже 15, сегодня утром 15 градусов. Ребенка пришлось оставить дома. Отапливается котельной КТЗ. Когда будет наведен порядок с отоплением? – написала калужанка.

Наличие проблемы подтвердили в министерстве образования и науки Калужской области. Но там заверили, что ситуация уже выправилась.

- Во вторник наблюдались проблемы с подачей тепла из котельной КТЗ, - прокомментировали в министерстве. - Вчера мы связывались с руководством детского сада. Коллеги отметили, что ситуация с отоплением улучшается, а уже сегодня подтвердили, что температура достигла нормативных 20 градусов.