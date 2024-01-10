Аварии на теплосетях произошли в Калуге

На выходных городской голова Калуги Дмитрий Денисов опровергал информацию о массовых проблемах с отоплением, однако аварии продолжают происходить едва ли не каждый день.

В среду, 10 января, аварии произошли на теплосетях от котельных Квадра и КЭМЗ.

Под отключение попали дома 45, 49, 51, 53 на улице Гурьянова и дома 50 на улице Салтыкова-Щедрина.

Ремонт обещают завершить к 13:00, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе.

UPD. Теплоснабжение восстановили, сообщили в 12:20 в городской управе.