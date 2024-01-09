В Калуге более семи машин вмерзли в парковки из-за прорывов трубопроводов

Во вторник, 9 января, более семи автомобилей вмерзли в парковки из-за прорывов труб на правом берегу Калуги.

Первым затопило двор дома № 18 корпус 3 по улице Генерала Попова. На морозе вода стала замерзать, отчего в ледяном плену оказались припаркованные во дворе автомобили.

На месте поработала спецтехника, двор зачистили, ремонтные работы провели. Во вторник вечером, 9 января, вмерзшими остаются четыре автомобиля.

Прорыв на Генерала Попова, двор дома 18 корпус 3.

Вторая коммунальная авария произошла на улице 65 лет Победы 41-43. По словам местных жителей, потоки воды появились днем 8 января.

Аналогично первому случаю колеса автомобилей местных жителей оказались заблокированы льдом, однако к вечеру 9 января большинство железных коней удалось вытащить, во льду остались два автомобиля.

На месте по-прежнему находится спецтехника, земля разрыта.

По сообщению Горуправы, работы по устранению утечки из-под земли завершены. Водоснабжение восстановлено.

Здесь автомобили пострадали меньше, чем в первом случае. Но два авто еще стоят вмерзшие.

Несколько автомобилей уже вытащили.