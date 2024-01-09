В Калуге несколько домов остались без отопления

Во вторник, 9 января, в Калуге возникли проблемы с отоплением в домах на улицах Жукова и Чичерина.

Из-за ремонтных работ без тепла временно остался дом №27 на улице Жукова.

Также из-за отсутствия электричества не работает котельная на Чичерина, 11.