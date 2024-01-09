В Калужской области 44 человека отравились за новогодние каникулы

За длинные новогодние каникулы 44 жителя Калужской области обратились к врачам по поводу отравлений. Среди пострадавших были семь детей, сообщил 9 января министр здравоохранения региона Константин Пахоменко.

За 10 дней калужане на 14% чаще вызывали скорую помощь, чем год назад. Всего было 10116 вызовов.

Главные причины вызова скорой – повышенная температура, высокое давление, травмы и несчастные случаи.

В больницы и поликлиники обратились 20184 человека. Рост по сравнению с прошлым годом – 8%.