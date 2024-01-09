В Калуге опять возникли проблемы с вывозом мусора

На новогодних каникулах калужане опять жаловались на переполненные мусорные контейнеры. В частности, фото с улицы 65 лет Победы выложили в официальной группе Правобережья.

Эту проблему во вторник, 9 января, обсуждали на заседании правительства Калужской области.

Коммунальщики оправдываются, что вывезти мусор вовремя помешали морозы – машины не заводились, заглубленные контейнеры замерзли. Сейчас в Калуге не вывезен мусор более чем с 50 площадок.

В ближайшее время отходы обещают убрать.