В Калуге на Правобережье в 16 домах не будет отопления

В пятницу, 5 января, Калугатеплосеть сообщает, что на Правобережье без тепла временно останутся 16 домов.

В субботу, 6 января, с 10:00 до 14:00 будут проводиться ремонтные работы на тепловой сети по адресу ул. 65 лет Победы, 35.

На время проведения работ будет кратковременно приостановлено теплоснабжение многоквартирных домов по адресам:

ул. Хорошая 2,4,6.

ул. Фомушина 29,30, 31.

ул. Серафима Туликова, 2.

ул. 65 лет Победы 20,27,27 к1,27 а,29,31,31 к 1,33,35.

Теплосеть отмечает, что все УК предупреждены и готовы ко всем необходимым действиям при возобновлении поставки отопления в дома.

Уточнить информацию можно у аварийной службы МУП "Калугатеплосеть" по телефону: 28-12-11

- Приносим свои извинения за временные неудобства, - говорится в сообщении.