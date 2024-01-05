Калужане сообщают о перебоях с горячей водой на Байконуре

В четверг, 4 января, в наш чат-ботобратной связи в телеграм написала калужанка Анна Милкович.

- Здравствуйте! Снова на Байконуре нет горячей воды. Раз в неделю отключают уже. Либо её нет совсем, либо горячей нет.

Спустя время ситуация не изменилась, женщина снова сообщила о проблеме.

- Нет горячей воды и в трубах снова вода утекает.

Мы получили комментарий МУП «Калугатеплосеть».

- 29 декабря были остановлены по ГВС несколько котельных из-за отсутствия нормативного давления холодной воды, в том числе и Байконурская.

В тот день у потребителей не было холодной воды из северного водозабора.

Позже была остановка котельной на Байконуре из-за отключения электроэнергии в районе 14:00, а так же по причине ремонта трассы ГВС с пяти до шести.

Сейчас котельная в работе, все потребители услугу получают.

В пятницу вечером, 5 января, о проблемах с водой в редакцию сообщает и калужанин Дмитрий Ларин.

- Кибальчича, д.2. Отключили водоснабжение. В 15:00 вода была. Нет холодной и горячей воды, отопления.