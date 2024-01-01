В Калуге затопило улицы Правобережья, на дорогах образовалась наледь

Утром в понедельник, 1 января, с начало резкого похолодания в Калуге образовалась наледь на улицах Правобережья. Фото выложили в официальном сообществе района.

По предварительным данным, прорвало трубу с холодной водой около дома №4 на улице Георгия Димитрова. Все течет и быстро замерзает.

В водоканале сообщили, что ремонтники уже выехали на место ЧП. Сроки проведения работ пока не называются.