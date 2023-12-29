В Калуге вывезли еще 462 кучи мусора

За ноябрь и декабрь год в Калуге вывезли стихийные свалки с 462 контейнерных площадок, сообщил в пятницу городской голова Дмитрий Денисов.

- В этом году городские службы убирали каждый день примерно по 25 свалок, - заявил он. - Только с ноября от очаговых навалов очищены 462 контейнерные площадки.

Работу обещают продолжать и в новогодние праздники.