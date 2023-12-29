В северной части Калуги воду подвезли на две улицы

Как мы уже рассказывали, утром в пятницу, 29 декабря, в Калуге возникли проблемы с водой в северной части города.

В Малиновке воды нет полностью

Слабый напор на Кубяке, Северном, Малинниках, Ольговке, Канищево.

В водоканале сообщили, что цистерны с водой прибыли на Комсомольскую, 5 и Тарутинскую, 231 корп. 7.