Программу расселения аварийного жилья завершают в Калуге

В Калуге до конца года планируется завершить программу расселения жилье, признанного аварийным в 2012-2016 годах.

В предыдущие четыре года расселили 51 дом, а за 2023 – 57 домов. Общая площадь 627 помещений – более 21 тысячи квадратных метров.

- Все жилые помещения будут расселены до 31 декабря, - заявили в пятницу в управлении ЖКХ.