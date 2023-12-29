Северная часть Калуги опять осталась без воды

Утром в пятницу, 29 декабря, в Калуге вновь возникла проблема с водоснабжением северной части города. Аварийные работы проводятся на сборном магистральном водоводе на улице Тимашевской.

С 9:30 наблюдается пониженное давление воды или ее отсутствие в микрорайонах Северный, Канищево, Малинники, Ольговка, Кубяка, Байконур. В Малиновке воды нет вовсе.

Коммунальщики сообщают, что организован подвоз воды.