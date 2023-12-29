Один из районов Калуги остался без горячей воды

Проблемы возникли у котельной на Ольговской, 19, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Утром в пятницу, 29 декабря, жители Ольговки в Калуге остались без горячей воды.

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