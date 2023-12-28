В Калуге завершился ремонт крыши многоквартирного дома

В Калуге на улице Нефтебаза проведен капитальный ремонт крыши дома №1, сообщили в четверг в управлении ЖКХ.

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