На окраине Калуги отключат электричество

В пятницу, 29 декабря, на окраине Калуги не будет электричества. Запланированы ремонтные работы, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

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