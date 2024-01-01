Плата за капремонт в Калужской области выросла на 15%

В Калужской области с 1 января 2024 года взносы за капремонт многоквартирных домов выросли на 15%. Соответствующее постановление правительства ранее подписал губернатор Владислав Шапша.

В домах без лифта минимальный тариф составляет теперь 12,04 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно платить минимум 13,73 рубля.

Год назад капремонт также подорожал на 15%.

Вода, отопление, газ, электричество и вывоз мусора подорожают с 1 июля.