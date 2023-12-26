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В Калуге тарифы на воду вырастут на 32,9%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2023 14:22 12 1159
В Калуге тарифы на воду вырастут на 32,9%

Правительство Калужской области 25 декабря сообщило о росте тарифов ЖКХ. В среднем по региону платежка вырастет на 13%, однако в Калуге из-за инвестиционных программ водоканала и теплосети рост будет большим.

О тарифах для областной столицы во вторник рассказали в региональном министерстве конкурентной политики.

С 1 июля вода в Калуге подорожает на 32,9%, водоотведение – на 27,6%, отопление – на 13,8%, газ – на 10,94%, вывоз мусора – на 10%, электричество – на 9%.

Капремонт, напомним, вырастет в цене на 15% уже с 1 января.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.12.2023 14:22 12 1159
Тэги: недвижимость жкх
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