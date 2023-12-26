В Тарусе протекла крыша многоквартирного дома

- Имелись следы подтопления на потолке и стенах в нескольких квартирах указанного дома.

Во время оттепели там протекла крыша, сообщили 26 декабря в прокуратуре Калужской области:

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