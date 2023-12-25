В Калужской области дорожные камеры зафиксировали за неделю 26 552 нарушения

За неделю, с 15 по 21 декабря, в Калужской области камеры зафиксировали 26 552 нарушения правил дорожного движения. В понедельник об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Чаще всего водители превышали скорость – 14 530 раз.

9062 человека нарушили правила проезда перекрестков.

1086 калужан не пристегнулись ремнем безопасности.

927 водителей выехали на встречную полосу в запрещенном месте.

436 автомобилистов припарковались в запрещенном месте.

414 калужан не пропустили пешеходов.

97 попали под камеру во время движения по обочине.