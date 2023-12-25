Стало известно, как вырастут тарифы ЖКХ в Калужской области

Утром в понедельник, 25 декабря, на заседании правительства Калужской области обсуждали предстоящий в 2024 году рост тарифов на услуги ЖКХ.

Они увеличатся с 1 июля.

Электричество подорожает в среднем на 9%, газ – на 10,94%, вода, водоотведение, отопление и вывоз мусора – на 10%.

По словам губернатора Владислава Шапши, запланированное увеличение тарифов в Калужской области по темпу роста является одним из самых низких в Центральном федеральном округе.

В то же время он отметил, что в Калуге, Обнинске, Людиново и Боровске тарифы могут вырасти больше, чем на 13%.

- Это обусловлено планируемым вложением значительных средств в развитие ресурсного комплекса в наших крупных городах, - говорится в комментарии правительства. - При этом и качество жизни в данных муниципалитетах выше, чем в других районных центрах.