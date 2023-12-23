В Калуге ищут собственника гаража на улице Тульской

От владельца требуют документы на недвижимость. Их он должен предоставить в управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений. Иначе гараж снесут.

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