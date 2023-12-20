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В центре Калуги уже неделю не вывозят мусор

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.12.2023 11:05 5 898
В центре Калуги уже неделю не вывозят мусор

Жители Калуги продолжают жаловаться на ситуацию с вывозом мусора. Контейнеры переполнены во многих районах города. Наш читатель с улицы Королева прислал жалобу утром в среду:

- У нас просто вопиющая ситуация, - рассказал он. - Улица Академика Королева, 22. Уже неделю не вывозится мусор. Контейнеры переполнены. Это самый центр города. Дозвониться до ответственных служб не получается. Видимо, такая ситуация по всей Калуге. Мусор уже на детской площадке валяется. И что с этим делать, просто непонятно. При этом 18 декабря убирался снег, подъезд к контейнерам свободен. Но мусор вывозить никто не собирается.

Ранее, напомним, министерство строительства и ЖКХ Калужской области объясняло, что мусор не вывозили из-за большого количества снега на контейнерных площадках.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 20.12.2023 11:05 5 898
Тэги: жкх мусор
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