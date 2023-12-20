В Калуге вернули воду в северные районы

Утром в среду, 20 декабря, водоканал сообщил о завершении ремонтных работ на Северном водозаборе.

Напомним, во вторник из-за аварии часть жителей северных районов города осталась без воды. Изначально коммунальщики сообщали, что последствия аварии будут устранять до 22 декабря. Но работы удалось выполнить быстрее.

- В настоящее время водоснабжение восстановлено, система работает в штатном режиме, - заявили в водоканале.