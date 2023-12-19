Вернуть воду в северную часть Калуги пообещали вечером 19 декабря

В северные районы Калуги могут вернуть воду уже вечером 19 декабря, а не утром 22-го.

- Сегодня планируем запустить систему и восстановить водоснабжение. Приносим свои извинения за неудобства, - заявили в водоканале в 16:55.

Ранее, напомним, коммунальщики без предупреждения снизили напор воды в Малиновке, Кубяке, Канищево, Ольговке, на Северном, Терепце и Малинниках из-за проведения ремонтных работ. Изначально сообщалось, что проблемы с водой будут до утра 22 декабря. Однако в соцсетях поднялась волна возмущения.