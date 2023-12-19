В Калуге организовали подвоз воды из-за отключений в северных районах

Север Калуги 19 декабря остался без нормального доступа к воде. Коммунальщики утром предупредили про срочное отключение из-за проведения ремонтных работ.

Пониженное давление пообещали жителям Малиновки, Северного, Канищево, Малинников и Ольговки. Однако, как пишут люди в соцсетях, у многих воды нет вовсе.

Завершиться ремонт должен только 22 декабря. Пока же водоканал сообщает о подвозе воды. Бочку привезли к домам №3-5 на бульваре Байконур.